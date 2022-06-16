Клубы РПЛ проявляют интерес к 19-летнему турецкому футболисту

Фото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен

Сразу два клуба российской Премьер-лиги проявляют интерес к 19-летнему турецкому футболисту Мирхану Инану.

Как сообщает футбольный агент Озгюр Добрука, молодой игрок не против переезда в Россию.

"Мирхан – очень талантливый юный футболист, вызывался в молодежную сборную Турции.

Пока конкретных предложений по нему не было, но два российских клуба проявляют к нему предметный интерес. Сам Мирхан готов приехать в Россию. Ему это было бы интересно", – заявил Добрука.

В прошлом сезоне молодой турок провел девять матчей за молодежную команду "Штутгарта", в которых забил один мяч и отдал результативный пас.

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