Клубы РПЛ проявляют интерес к 19-летнему турецкому футболисту
Фото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен
Сразу два клуба российской Премьер-лиги проявляют интерес к 19-летнему турецкому футболисту Мирхану Инану.
Как сообщает футбольный агент Озгюр Добрука, молодой игрок не против переезда в Россию.
"Мирхан – очень талантливый юный футболист, вызывался в молодежную сборную Турции.
Пока конкретных предложений по нему не было, но два российских клуба проявляют к нему предметный интерес. Сам Мирхан готов приехать в Россию. Ему это было бы интересно", – заявил Добрука.
В прошлом сезоне молодой турок провел девять матчей за молодежную команду "Штутгарта", в которых забил один мяч и отдал результативный пас.
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