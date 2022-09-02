Клубы АПЛ потратили рекордную сумму на трансферы

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Клубы АПЛ потратили рекордную сумму на трансферы

Клубы АПЛ летом 2022 года потратили на новых игроков 1,9 млрд фунтов, что стало рекордом в истории лиги.

Прошлый рекорд был установлен летом 2017 года, когда на трансферы потратили 1,4 млрд фунтов.

Летом 2021-го клубы АПЛ потратили 1,1 млрд, что на 67% меньше, чем в минувшее трансферное окно.

Примечательно, что минувшим летом 9 клубов АПЛ превысили отметку в 100 млн фунтов по затратам.

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