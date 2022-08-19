Клуб Миранчука подписал защитника "Аякса"

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Клуб Миранчука подписал защитника "Аякса"

Фото:  сайт "Торино"/Автор неизвестен

Защитник "Аякса" Перр Схюрс стал игроком "Торино", о чем сообщает пресс-служба туринцев.

За 22-летнего голландца итальянскому клубу пришлось заплатить 9 миллионов евро плюс 4 миллиона в виде бонусов.

Кроме того, "Аяксу" положены 15 процентов от следующей продажи игрока.

В прошлом сезоне Схюрс сыграл 30 матчей за свой клуб и отдал 2 результативные передачи.

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