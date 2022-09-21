Клуб из сериала "Тед Лассо" может появиться в FIFA 23

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Клуб из сериала "Тед Лассо" может появиться в FIFA 23

Главный герой сериала о футбольном тренере "Тед Лассо" может появиться в FIFA 23. 

Как сообщает Eurogamer, в базе данных симулятора также может появиться вымышленный клуб "Ричмонд".

В официальном твиттере сериала показали фото, на котором Джейсон Судейкис запечатлен перед большим количеством камер.

В то же время EA Sports прокомментировали твит таким эмодзи: .

Отметим, что у комедийного сериала в этом году 20 номинаций и 4 награды. 
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