Клуб из сериала "Тед Лассо" может появиться в FIFA 23

Главный герой сериала о футбольном тренере "Тед Лассо" может появиться в FIFA 23.

Как сообщает Eurogamer, в базе данных симулятора также может появиться вымышленный клуб "Ричмонд".

В официальном твиттере сериала показали фото, на котором Джейсон Судейкис запечатлен перед большим количеством камер.

В то же время EA Sports прокомментировали твит таким эмодзи: .

Отметим, что у комедийного сериала в этом году 20 номинаций и 4 награды.