Клуб из Саудовской Аравии готов потратить на Роналду 300 миллионов

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Клуб из Саудовской Аравии намерен пригласить португальскую звезду "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

По информации TVI и CNN Portuguesa, неназванный клуб собирается заплатить за подписание нападающего "Манчестер Юнайтед" 300 млн евро.

250 млн пойдут на двухлетний контракт португальца (125 млн в год), а еще 30 млн – на выплаты манкунианцам за трансфер. Кроме того, 20 млн получат агенты футболиста.

В то же время As отмечает, что португалец вряд ли примет это предложение.

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