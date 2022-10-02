Клуб Берлускони одержал вторую победу подряд в Серии А

Фото: твиттер "Монцы"/Автор неизвестен

В матче 8-го тура чемпионата Италии "Монца" на выезде разгромила "Сампдорию" со счетом 3:0.

Победу гостям принесли голы Маттео Пессины, Джанлуки Капрари и Стефано Сенси.

"Монца", набрав 7 очков, вышла на 16-е место в турнирной таблице Серии А. "Сампдория" с 2 очками осталась на последнем, 20-м месте.

"Сампдория" – "Монца" - 0:3 (0:1)

Голы: Пессина, 11 - 0:1, Капрари, 67 - 0:2, Сенси, 90 - 0:3

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски (Конти, 68), Мурильо, Колли, Ауджелло, Джуричич (Верре, 69), Ринкон, Вильяр (Роналду Виейра, 57), Сабири, Габбьядини (Пуссетто, 74), Капуто (Куальярелла, 57).

"Монца": Ди Грегорио, Кальдирола, Мари, Иццо (Биринделли, 71), Карлос Аугусто, Сенси, Пессина (Д'Алессандро, 83), Ровелла, Чурриа (Донати, 71), Капрари (Барберис, 84), Мота (Гюткьяер, 61).

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