Клуб АПЛ, принадлежащий россиянину, сменит владельца

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Клуб АПЛ, принадлежащий россиянину, сменит владельца

Фото: сайт "Борнмута"/Автор неизвестен

Английский "Борнмут" может получить нового владельца.

Как известно, клуб принадлежит россиянину Максиму Дёмину, который на протяжении всего лета пытался продать свое "детище".

Как сообщает издание Sky Sports News, 100% акций "Борнмута" может купить американец Билл Фоули, которому принадлежит клуб НХЛ – "Вегас Голден Найтс".

По информации издания, переговоры находятся в продвинутой стадии, и стороны надеются завершить сделку к началу ЧМ-2022 в Катаре. 

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