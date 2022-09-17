Клуб АПЛ, принадлежащий россиянину, сменит владельца
Фото: сайт "Борнмута"/Автор неизвестен
Английский "Борнмут" может получить нового владельца.
Как известно, клуб принадлежит россиянину Максиму Дёмину, который на протяжении всего лета пытался продать свое "детище".
Как сообщает издание Sky Sports News, 100% акций "Борнмута" может купить американец Билл Фоули, которому принадлежит клуб НХЛ – "Вегас Голден Найтс".
По информации издания, переговоры находятся в продвинутой стадии, и стороны надеются завершить сделку к началу ЧМ-2022 в Катаре.
Читайте: "Ливерпуль" - "Борнмут" - 9:0 (видеообзор) | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Шахтер" заинтересован в аргентинском полузащитнике
-
"Манчестер Сити" одержал крупную победу в АПЛ. Холанд вновь забил
-
Бывший наставник киевского "Динамо" Хацкевич возглавит скромный клуб
-
Соперник киевского "Динамо" по Лиге Европы понес серьезную потерю
-
Клуб АПЛ, принадлежащий россиянину, сменит владельца
-
Икарди подрался в своем дебютном матче в Турции (видео)
-
Ришарлисон неожиданно рассказал о проблемах "Эвертона"
-
Пьяного Балотелли выводили по друки из ночного клуба (видео)
-
Дешам оценил вероятность участия Погба в ЧМ-2022
-
"Ливерпуль" претендует на полузащитника "Вулверхэмптона"
-
Бывший тренер "Шахтера" все ближе к переезду в Англию
-
Назван лучший футболист "Реала" в августе
-
Зинченко не поедет в сборную, но за "Арсенал" сыграет
-
"Лацио" вернет деньги болельщикам, которые стали свидетелями позорного поражения в Лиге Европы
-
Гвардиола рассказал о ситуации с травмами в "Манчестер Сити"
-
"Мы едва не дрались": стало известно, кому в "Шерифе" досталась футболка Роналду
-
Бекхэм простоял более 13 часов в общей очереди, чтобы проститься с Елизаветой II
-
Арендованный у "Барселоны" звездный защитник остается в запасе "Лечче"
-
Холанд отреагировал на награду лучшему футболисту АПЛ в августе
-
Главные новости дня: 16 сентября
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18