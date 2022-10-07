Клуб АПЛ, принадлежащий россиянину, нашел нового владельца

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Клуб АПЛ, принадлежащий россиянину, нашел нового владельца

Фото: сайт "Борнмута"/Автор неизвестен

Владелец "Вегаса" собирается приобрести английский футбольный клуб "Борнмут" у россиянина Максима Демина за 120 млн фунтов.

77-летний американский миллиардер Уильям Фоли уже уладил все детали покупки.

Как пишет The Telegraph, официальное объявление о сделке состоится в ближайшие недели.

Демин приобрел английский клуб в 2011 году. Он инвестировал в клуб 60 миллионов фунтов стерлингов за последние 2 года. 

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