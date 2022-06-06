Клуб АПЛ готов заплатить 12 млн евро за украинца Довбика

Фото: твиттер Артема Довбика/Автор неизвестен

Новичок Премьер-лиги "Ноттингем Форест" проявляет интерес к нападающему "Днепра-1" и сборной Украины Артему Довбику, сообщает Nottingham Forest News.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него порядка 12 миллионов евро. Ранее сообщалось, что форвардом интересуются "Торино", "Удинезе" и "Болонья".

В минувшем сезоне 24-летний Довбик провел за "Днепр-1" 18 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2024 года.

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