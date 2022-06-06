Клуб АПЛ готов заплатить 12 млн евро за украинца Довбика

Теги ноттингем форестднепр-1артем довбик

Клуб АПЛ готов заплатить 12 млн евро за украинца Довбика

Фото: твиттер Артема Довбика/Автор неизвестен

Новичок Премьер-лиги "Ноттингем Форест" проявляет интерес к нападающему "Днепра-1" и сборной Украины Артему Довбику, сообщает Nottingham Forest News.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него порядка 12 миллионов евро. Ранее сообщалось, что форвардом интересуются "Торино", "Удинезе" и "Болонья".

В минувшем сезоне 24-летний Довбик провел за "Днепр-1" 18 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2024 года.

Не пропустите: Де Лигт может перейти в английский топ-клуб. | https://dailysports.net

 
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 6 июня

Главные новости дня: 6 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов