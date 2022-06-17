Клозе выбрал клуб для начала тренерской карьеры

Теги мирослав клозерайндорф альтах

Клозе выбрал клуб для начала тренерской карьеры

Фото: сайт "Альтаха"/Автор неизвестен

Бывший футболист сборной Германии Мирослав Клозе возглавил "Альтах", сообщается на официальном сайте австрийского клуба.

Условия личного контракта не разглашаются. "Альтах" станет первым местом самостоятельной работы немецкого специалиста. В минувшем сезоне клуб занял девятое место в чемпионате Турции.

44-летний Клозе ранее входил в тренерские штабы сборной Германии и "Баварии".

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