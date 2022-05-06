Клопп ярко высказался о победе "Реала" над "Ман Сити" в 1/2 финала ЛЧ
Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о победе мадридского "Реала" над "Манчестер Сити" (3:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
"Когда мы проиграли "Реалу" в финале Лиги чемпионов-2018 года, то для меня идеальным вариантом стал еще один матч с ними. Наверное, "Реал" это наша судьба. Я считаю, что "Манчестер Сити" не повезло в матче с "Реалом". Впрочем, "Реал" прошел ПСЖ, "Челси" и "Манчестер Сити", и этим заслужил место в финале. Думаю, нас ждет отличный матч", - приводит слова Клоппа Sky Sports.
Матч "Ливерпуль" - "Реал" состоится 28 мая в Париже.
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