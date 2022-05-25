Клопп высказался перед финалом ЛЧ

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Клопп высказался перед финалом ЛЧ

Фото: твиттер "Ливерпуля"\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" для клубной пресс-службы.

"Нам нужно было научиться побеждать в финалах, и мы выиграли несколько в этом сезоне. Мы стали более опытными, и это, наверное, хорошо.

Играть против "Реала" всегда было тяжело. Это клуб мирового уровня, который знает, как побеждать в решающих играх", - сказал немецкий специалист.

Напомним, что финальный матч состоится 28 мая в Париже.

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