Клопп высказался об интересе "Ливерпуля" к Мбаппе

Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался об интересе английского клуба к нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе.

"Конечно, мы заинтересованы в Килиане Мбаппе, мы ведь не слепые.

Если он вам не нравится, вопросы задавать нужно именно вам. Однако мы не можем участвовать в этой борьбе", – сказал немецкий специалист.

Напомним, что контракт форварда с "Пари Сен-Жермен" истекает уже 30 июня.

Ранее сообщалось, что игрок переходит в мадридский "Реал".

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