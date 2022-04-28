Клопп высказался о возможном вручении "Золотого мяча" Мане

Фото: твиттер Садио Мане/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о возможном вручении "Золотого мяча" сенегальскому нападающему команды Садио Мане.

"Золотой мяч" для Мане? Вот это вопрос! Я не раздаю награды. Садио показывает выдающуюся игру, но я не понимаю, по каким критериям вручают эту награду. Мане неоднократно доказывал свой уровень. Хотя я не понимаю, почему меня спрашивают об этом, так как сезон еще не закончился. Исторически сложилось так, что нужно выиграть что-то, чтобы получить "Золотой мяч". Если ты не Месси или Роналду, то должен выиграть хотя бы Лигу чемпионов. Дайте нам несколько недель, чтобы понять, как сезон закончится для нас", - приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне 30-летний Мане провел за "Ливерпуль" 44 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал три результативные передачи.

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