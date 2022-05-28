Клопп высказался о возможном уходе Мане

Фото: твиттер Мане\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался по поводу возможного ухода из клуба нападающего Садьо Мане, которого СМИ связывают с "Баварией".

"Мане сейчас в лучшей форме своей жизни. Я получаю удовольствие, наблюдая за ним.

Сказать по поводу слухов о "Баварии" мне нечего. Садьо полностью сосредоточен на финале Лиги чемпионов. Но я не впервые сталкиваюсь со слухами о "Баварии" накануне важной игры (смеется).

Где бы Мане ни оказался в следующем сезоне, он будет великолепным игроком", – сказал немецкий специалист.

Напомним, что сегодня "Ливерпуль" в Париже сыграет с мадридским "Реалом" в финале Лиги чемпионов. Начало встречи запланировано 22:00.

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