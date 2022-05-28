Клопп высказался о возможном уходе Мане

Теги ливерпульюрген клоппсадио манебавария мюнхен

Клопп высказался о возможном уходе Мане

Фото: твиттер Мане\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался по поводу возможного ухода из клуба нападающего Садьо Мане, которого СМИ связывают с "Баварией".

"Мане сейчас в лучшей форме своей жизни. Я получаю удовольствие, наблюдая за ним.

Сказать по поводу слухов о "Баварии" мне нечего. Садьо полностью сосредоточен на финале Лиги чемпионов. Но я не впервые сталкиваюсь со слухами о "Баварии" накануне важной игры (смеется).

Где бы Мане ни оказался в следующем сезоне, он будет великолепным игроком", – сказал немецкий специалист.

Напомним, что сегодня "Ливерпуль" в Париже сыграет с мадридским "Реалом" в финале Лиги чемпионов. Начало встречи запланировано 22:00.

Также не пропустите: Конте останется в "Тоттенхэме" и уже запросил трансферы. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Абрамович попрощался с "Челси"

Абрамович попрощался с "Челси"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов