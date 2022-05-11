Клопп высказался о волевой победе над "Астон Виллой"

Теги астон виллаливерпульюрген клопп

Клопп высказался о волевой победе над "Астон Виллой"

Фото: твиттер "Ливерпуля"\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал волевую победу в матче АПЛ против "Астон Виллы" (2:1).

"Не думаю, что мы могли легко победить. "Астон Вилла" – это команда высокого уровня. На нас оказывало давление все, что они делали. У нас своя ситуация сейчас. Если хочешь выиграть матч на выезде, нужно находить пространство.

Соперник сыграл очень хорошо. Нам нужно было время, чтобы войти в игру. И до того, как мы вошли в игру, счет был 1:1. Поэтому я очень горд. Грандиозное выступление в середине мая.

Думаю, что Фабиньо будет в порядке, но пока сложно сказать. Нужно провести дополнительные тесты. Что касается гола Садьо Мане, то весь эпизод получился классным. Луис Диас сделал передачу, когда этого никто не ожидал. 

У нас не было времени тренироваться и работать над этим, и я счастлив, что в этот момент он сделал вид, что бьет, но в самом деле сделал передачу", – сказал немецкий специалист.

Также не пропустите: Хави прокомментировал победу над "Сельтой". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Президент УЕФА допустил исключение "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" из еврокубков

Президент УЕФА допустил исключение "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" из еврокубков

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов