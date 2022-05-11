Клопп высказался о волевой победе над "Астон Виллой"

Фото: твиттер "Ливерпуля"\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал волевую победу в матче АПЛ против "Астон Виллы" (2:1).

"Не думаю, что мы могли легко победить. "Астон Вилла" – это команда высокого уровня. На нас оказывало давление все, что они делали. У нас своя ситуация сейчас. Если хочешь выиграть матч на выезде, нужно находить пространство.

Соперник сыграл очень хорошо. Нам нужно было время, чтобы войти в игру. И до того, как мы вошли в игру, счет был 1:1. Поэтому я очень горд. Грандиозное выступление в середине мая.

Думаю, что Фабиньо будет в порядке, но пока сложно сказать. Нужно провести дополнительные тесты. Что касается гола Садьо Мане, то весь эпизод получился классным. Луис Диас сделал передачу, когда этого никто не ожидал.

У нас не было времени тренироваться и работать над этим, и я счастлив, что в этот момент он сделал вид, что бьет, но в самом деле сделал передачу", – сказал немецкий специалист.

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