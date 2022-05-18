Клопп высказался о победе над "Саутгемптоном"

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Клопп высказался о победе над "Саутгемптоном"

Фото: твиттер "Ливерпуля"\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Саутгемптоном" (2:1) в матче 37-го тура АПЛ.

"Я так доволен игрой, это так трогательно. Это прям вау! Эти парни! Они словно "Феррари" в гараже. У меня никогда не было такой команды. Поскольку мы в большинстве случаях выигрываем, то спорить о выборе состава, в общем-то, и незачем.

К этому можно относиться по-разному. Ты либо сдаешься, либо исполняешь свою роль в этой команде, а игроки, в свою очередь, постоянно подталкивают друг друга. В итоге мы получаем абсолютно выдающийся результат.

Это был действительно особенный матч, мы приехали сюда и сделали что нужно, и у нас получилось благодаря парням.

Если бы не получилось, то это на сто процентов была бы моя ответственность. Но у нас получилось, и парни должны реально гордиться этим". - сказал немецкий специалист.

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