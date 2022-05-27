Клопп высказался о переносе финала Лиги чемпионов из России
Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
"Военные действия продолжаются. Поэтому тот факт, что матч состоится не в России, является посылом для этой страны. Жизнь продолжается, даже если ее пытаются разрушить. Мы сыграем в финале ради украинских жителей", - приводит слова Клоппа This is Anfield.
Матч "Ливерпуль" - "Реал" состоится завтра, 28 мая. Начало встречи - в 22:00 мск.
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