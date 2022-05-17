Клопп высказался о конкуренции с "Манчестер Сити" в АПЛ
Фото: твиттер "Ливерпуля"\Автор неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением по поводу соперничества своей команды с "Манчестер Сити" в рамках АПЛ.
"Я могу сказать все комплименты в их адрес, потому что это невероятно. Стабильность, которую демонстрирует "Сити", их мастерство... Это команда, полная замечательных футболистов.
А потом, и это самое сложное, всем этим талантливым ребятам нужно внушить, насколько важно отдавать все силы на поле. И они делают это! Я действительно очень сильно уважаю это, и мы тоже это делаем. Мы разные команды со схожими навыками, и я уже не уверен, что "интенсивный" – это нужное слово. Уровень, на котором мы подталкиваем друг друга, просто безумен.
И послушайте, быть просто неподалеку от них, не выходя в финалы, было бы не так уж круто, потому что отставание на очко – это все равно отставание на очко. Близко, но не то место, где мы хотели бы быть. Но мы вышли в финалы, выиграли два из них и должны пройти еще через один. Все это делает сезон действительно приятным.
У меня, вероятно, немного розовые очки, но я думаю, что, будучи нейтральным болельщиком, здорово смотреть на это и думать: "Вау, что они делают? Они действительно бьются до самого конца". Здорово участвовать в этом из-за того, как силен наш соперник", – сказал немецкий специалист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18