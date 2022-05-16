Клопп высказался о финале Лиги чемпионов с "Реалом"

Фото: твиттер "Ливерпуля"\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов, где "красные" встретятся с мадридским "Реалом".

"Если мы проводим сезон так, как проводим, берем Кубок лиги и до конца боремся за титул, то, как я считаю, это хороший сезон. Кубок Англии – важнейший турнир. Это отличные ощущения. Победа снимает давление и делает ситуацию более приятной.

Было бы здорово, если бы мы выиграли Лигу чемпионов через несколько недель. Но мы сыграем против команды, у которой самый большой опыт в Лиге чемпионов на этой планете.

"Ливерпуль" не является явным фаворитом. Победить может любая команда, и даже небольшое преимущество пойдет нам на пользу. Они уже выиграли чемпионат. Нас ждет невероятная игра", – сказал немецкий специалист.

Напомним, что финал ЛЧ пройдет в Париже 28 мая.

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