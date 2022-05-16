Клопп высказался о финале Лиги чемпионов с "Реалом"

Теги реал мадридливерпульюрген клопплига чемпионов уефа

Клопп высказался о финале Лиги чемпионов с "Реалом"

Фото: твиттер "Ливерпуля"\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов, где "красные" встретятся с мадридским "Реалом".

"Если мы проводим сезон так, как проводим, берем Кубок лиги и до конца боремся за титул, то, как я считаю, это хороший сезон. Кубок Англии – важнейший турнир. Это отличные ощущения. Победа снимает давление и делает ситуацию более приятной.

Было бы здорово, если бы мы выиграли Лигу чемпионов через несколько недель. Но мы сыграем против команды, у которой самый большой опыт в Лиге чемпионов на этой планете.

"Ливерпуль" не является явным фаворитом. Победить может любая команда, и даже небольшое преимущество пойдет нам на пользу. Они уже выиграли чемпионат. Нас ждет невероятная игра", – сказал немецкий специалист.

Напомним, что финал ЛЧ пройдет в Париже 28 мая.

Также не пропустите: "Барселона" не будет выкупать Адама Траоре. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" не будет выкупать Адама Траоре

"Барселона" не будет выкупать Адама Траоре

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов