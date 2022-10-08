Клопп встал на защиту Нуньеса из-за низкой результативности

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп встал на защиту форварда Дарвина Нуньеса, у которого проблемы с результативностью.

В 8 матчах текущего сезона нападающий забил лишь два гола. Летом его купили у "Бенфики" за 100 миллионов евро.

"Думаю, он сам внушил себе, что находится под давлением, или что-то в этом роде. Ему нужно успокоиться, но он двигается по полю незаурядно. Если бы вы видели его реализацию на тренировках, то подумали бы: "О, боже!" Но во время матчей он немного спешит, ему просто нужно быть поспокойнее в таких эпизодах и использовать свое умение по полной. Больше ничего менять не нужно.

Мне очень нравится, как он двигается, он делает это очень хорошо и естественно. У нас раньше такого не было. Вот это мне нравится, поэтому я уверен, что все у него получится", – сказал Юрген Клопп.

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