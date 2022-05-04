Клопп установил уникальный рекорд

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп стал автором уникального рекорда.

Немецкий специалист стал первым, кому удалось в одном сезоне удалось вывести свою команду в финал Лиги чемпионов, финал Кубка Англии и финал Кубка английской лиги.

В финале Лиги чемпионов "Ливерпуль" сыграет с победителем пары "Реал" - "Манчестер Сити" (первый матч - 3:4), в финале Кубка Англии встретится с "Челси", а в финале Кубка Лиги ливерпульцы ранее уже обыграли все тот же "Челси".

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