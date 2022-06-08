Клопп согласился отпустить Мане в "Баварию". "Ливерпуль" снизил цену

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Клопп согласился отпустить Мане в "Баварию". "Ливерпуль" снизил цену

Фото: твиттер Садио Мане/Автор неизвестен

"Ливерпуль" уменьшил трансферную стоимость сенегальского нападающего Садио Мане, которого хочет купить "Бавария", сообщает Bild.

По сведениям источника, английский клуб готов продать футболиста за 45 миллионов евро, хотя ранее просил за него на пять миллионов больше. Впрочем, данная сумма пока что очень далека от предложения "Баварии", которая предлагала 35 миллионов с учетом труднодостижимых бонусов.

В минувшем сезоне 30-летний Мане провел за "Ливерпуль" 50 матчей за клуб во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 2 результативные передачи.

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