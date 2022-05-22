Клопп считает, что отрыв "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" в АПЛ не будет вечным

Теги ливерпульюрген клоппапл

Клопп считает, что отрыв "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" в АПЛ не будет вечным

Фото: твиттер "Ливерпуля"\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался по поводу отрыва "красных" и "Манчестер Сити" от остальных команды АПЛ.

"Можно ли с нами бороться? Да. Я увидел это, когда мы играли с "Челси". В финале Кубка Англии я был на седьмом небе от того, как мы провели первые 30 минут, потому что это лучшие полчаса, которые у нас когда-либо были в матчах с "Челси", ведь играть с ними невероятно сложно. Мы будем учиться, смотреть, как составы всех команд будут выглядеть в следующем сезоне, и все такое.

Но, зная, что тен Хаг приходит в "Юнайтед", и они не хотят ждать пять лет или сколько-то еще, они будут действовать по-крупному.

Есть "Тоттенхэм", и Антонио Конте очень, очень амбициозен, а у них уже и так хорошая команда. Чтобы играть на два фронта, им нужно будет больше игроков, и они подпишут их.

Никому не стоит переживать, что этот отрыв сохранится навсегда. Потребовалась тяжелейшая работа, чтобы оказаться там. Так что если мы хоть чуть-чуть снимем ногу с педали газа, то это сразу перестанет быть отрывом, останутся три очка, а это почти ничего.

Для нас дело в том, чтобы выступать максимально хорошо. Остальные особо не могут на это повлиять. У нас талантливая команда, и в следующем году она будет такой, но нужно будет снова делать из нее настоящую машину. А потом мы посмотрим", – сказал немецкий специалист.

Также не пропустите: Стала известна главная цель "Реала" после срыва перехода Мбаппе. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" сделала предложение по Левандовскому

"Барселона" сделала предложение по Левандовскому

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов