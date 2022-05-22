Клопп считает, что отрыв "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" в АПЛ не будет вечным

Фото: твиттер "Ливерпуля"\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался по поводу отрыва "красных" и "Манчестер Сити" от остальных команды АПЛ.

"Можно ли с нами бороться? Да. Я увидел это, когда мы играли с "Челси". В финале Кубка Англии я был на седьмом небе от того, как мы провели первые 30 минут, потому что это лучшие полчаса, которые у нас когда-либо были в матчах с "Челси", ведь играть с ними невероятно сложно. Мы будем учиться, смотреть, как составы всех команд будут выглядеть в следующем сезоне, и все такое.

Но, зная, что тен Хаг приходит в "Юнайтед", и они не хотят ждать пять лет или сколько-то еще, они будут действовать по-крупному.

Есть "Тоттенхэм", и Антонио Конте очень, очень амбициозен, а у них уже и так хорошая команда. Чтобы играть на два фронта, им нужно будет больше игроков, и они подпишут их.

Никому не стоит переживать, что этот отрыв сохранится навсегда. Потребовалась тяжелейшая работа, чтобы оказаться там. Так что если мы хоть чуть-чуть снимем ногу с педали газа, то это сразу перестанет быть отрывом, останутся три очка, а это почти ничего.

Для нас дело в том, чтобы выступать максимально хорошо. Остальные особо не могут на это повлиять. У нас талантливая команда, и в следующем году она будет такой, но нужно будет снова делать из нее настоящую машину. А потом мы посмотрим", – сказал немецкий специалист.

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