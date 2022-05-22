Клопп считает, что отрыв "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" в АПЛ не будет вечным
Фото: твиттер "Ливерпуля"\Автор неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался по поводу отрыва "красных" и "Манчестер Сити" от остальных команды АПЛ.
"Можно ли с нами бороться? Да. Я увидел это, когда мы играли с "Челси". В финале Кубка Англии я был на седьмом небе от того, как мы провели первые 30 минут, потому что это лучшие полчаса, которые у нас когда-либо были в матчах с "Челси", ведь играть с ними невероятно сложно. Мы будем учиться, смотреть, как составы всех команд будут выглядеть в следующем сезоне, и все такое.
Но, зная, что тен Хаг приходит в "Юнайтед", и они не хотят ждать пять лет или сколько-то еще, они будут действовать по-крупному.
Есть "Тоттенхэм", и Антонио Конте очень, очень амбициозен, а у них уже и так хорошая команда. Чтобы играть на два фронта, им нужно будет больше игроков, и они подпишут их.
Никому не стоит переживать, что этот отрыв сохранится навсегда. Потребовалась тяжелейшая работа, чтобы оказаться там. Так что если мы хоть чуть-чуть снимем ногу с педали газа, то это сразу перестанет быть отрывом, останутся три очка, а это почти ничего.
Для нас дело в том, чтобы выступать максимально хорошо. Остальные особо не могут на это повлиять. У нас талантливая команда, и в следующем году она будет такой, но нужно будет снова делать из нее настоящую машину. А потом мы посмотрим", – сказал немецкий специалист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18