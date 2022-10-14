Клопп рассказал, как "Ливерпуль" будет бороться с Холандом в матче АПЛ

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата Англии против "Манчестер Сити", отметив нападающего соперника Эрлинга Холанда.

"Когда ты играешь против лучшего в мире нападающего, то должен не давать ему получать мяч. Это вызов для нас, но мы постараемся. Но нужно не забывать, что если ты закрываешь только Холанда, используя группу игроков, то ты даешь простор его одноклубникам. Мы пытаемся найти решение этой проблемы.

Мы уже играли против Холанда, когда он выступал за "Ред Булл Зальцбург". Тогда он был совсем молодым, но его потенциал уже был заметен. Мы пытались его закрыть, но он все равно забил гол. Эрлинг установил новые стандарты с точки зрения физики, техники и понимания футбола. Он отлично ориентируется, почти не попадает в офсайд, и читает игру. Также кроме него у "Манчестер Сити" есть другие футболисты, которые входят в число лучших в мире: де Брюйне, Гюндоган, Фоден, Марез", - приводит слова Клоппа Sky Sports.

Матч "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" состоится 16 октября. Начало встречи - в 18:30 по киевскому времени.

Не пропустите: Ван Дейк знает, как остановить Холанда. | https://dailysports.net