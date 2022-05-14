Клопп рассказал, что мог покинуть "Ливерпуль" ради другого топ-клуба

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что мог возглавить "Баварию".

"В какой клуб я должен перейти, чтобы оказаться в другой ситуации? Я могу разве что спросить у Пепа Гвардиолы, не устал ли он от всех этих побед, чтобы возглавить "Манчестер Сити". Как идея? Да не будет этого, я не хочу такого.

Несколько раз я мог уйти в "Баварию". Могу с уверенностью сказать, что там я бы выиграл побольше трофеев за свою карьеру, как минимум у меня было бы больше шансов на это.

Но я этого не сделал. У меня действующий контракт с "Ливерпулем". Мир – это не только победители. Надеюсь, что мир полон желающих побеждать. Я стараюсь и иногда побеждаю вместе с другими людьми… И я доволен этим", – сказал немецкий специалист.

Также не пропустите: Доннарумма высказался о конкуренции с Кейлором Навасом. | https://dailysports.net