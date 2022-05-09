Клопп прокомментировал слова Гвардиолы о том, за "Ливерпуль" болеет вся Англия

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Клопп прокомментировал слова Гвардиолы о том, за "Ливерпуль" болеет вся Англия

Фото: твиттер "Ливерпуля"\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал слова наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы о том, за "красных" болеет вся Англия.

"Я живу в Ливерпуле, так что да, здесь многие хотят нашей победы. Но даже здесь таких 50%. Мы, тренеры, после матчей, безусловно, находимся под впечатлением эпизодов прошедшей игры.

Я не знаю, в какой ситуации был Гвардиола. Конечно, принять вылет из Лиги чемпионов непросто. "Ливерпуль" при этом в финале.

Понятия не имею, поддерживает ли нас вся страна. В других городах у меня складывалось обратное впечатление. Возможно, Пеп знает больше меня", – сказал немецкий специалист.

Напомним, что 28 мая "Ливерпуль" сыграет в финале Лиги чемпионов с мадридским "Реалом". Матч пройдет в Париже.

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