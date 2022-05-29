Клопп прокомментировал поражение от "Реала" в финале ЛЧ

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Клопп прокомментировал поражение от "Реала" в финале ЛЧ

Фото: твиттер "Ливерпуля"\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение от мадридского "Реала" (0:1) в финальном матче Лиги чемпионов.

"Сейчас в раздевалке никто не ощущает, что сезон был отличным. Возможно, нам понадобится несколько часов для осознания. Мы провели хорошую, но не идеальную игру. Не думаю, что идеальная игра возможна против соперника с глубоким построением.

У нас было много ударов, но не самых лучших. Куртуа сделал два топ-сэйва. Парни пробовали все, особенно при счете 1:0, тогда мы играли так, как хотели играть раньше. Наши полузащитники были слишком глубоко. Мы хотели быть смелее во втором тайме, так мы и сказали в перерыве. 

Ощущения разные. Дойти до финала – не так уж и плохо, это своего рода успех. Но не тот успех, которого желаешь", – сказал немецкий специалист.

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