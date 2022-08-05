Клопп попросил "Ливерпуль" купить одного из лидеров "Баварии"

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Клопп попросил "Ливерпуль" купить одного из лидеров "Баварии"

Фото: твиттер Лероя Сане/Автор неизвестен

"Ливерпуль" проявляет интерес к нападающему "Баварии" и сборной Германии Лерою Сане, сообщает 90min.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. На покупке игрока настаивает лично главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп. Сумма трансфера может составить порядка 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне 26-летний Сане провел за "Баварию" 45 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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