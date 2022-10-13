Клопп подвел итоги разгромной победы над "Рейнджерсом"
Фото: твиттер Юргена Клоппа/Автор неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил игру своей команды в матче Лиги чемпионов против "Рейнджерс".
Напомним, что английский клуб выиграл со счетом 7:1, причем 6 голов "Ливерпуль" забил во втором тайме.
"Я думаю, что в первом тайме мы создали задел на второй. Мы развили хорошие моменты первого тайма, мы заставляли соперников двигаться, им пришлось сменить игроков центра поля.
Голы, которые мы забили, были исключительными. Это вечер, когда у нас все получилось. Эта победа определенно меняет настроение, и это хорошо", – сказал Клопп.
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