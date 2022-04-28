Клопп подписал новый контракт с "Ливерпулем"

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Ливерпуля" на официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером Юргеном Клоппом.

Новое соглашение между немецким специалистом и английским клубом будет действовать до лета 2026 года.

54-летний Клопп тренирует "Ливерпуль" с 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы по одному разу становились чемпионами Англии, обладателями Кубка английской лиги, обладателями Суперкубка УЕФА, победителями Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

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