Клопп поделился своей оценкой трансфера Холанда в "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Холанда\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением по поводу перехода норвежского форварда Эрлинга Холанда из "Боруссии" Дортмунд в "Манчестер Сити".

"Он заметно усилит команду. Это хороший игрок. "Сити" никогда не был и не будет командой, которая побеждает благодаря одному игроку. У них особый стиль игры.

Я думаю, Эрлинг внезапно поймет, что забьет много голов, просто подставляя ногу на дальней штанге. Ему это понравится.

Он настоящий зверь. Он пару раз травмировался в "Дортмунде", но когда он в форме, он зверюга. К сожалению, это очень хороший трансфер", – сказал немецкий специалист.

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