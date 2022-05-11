Клопп поделился своей оценкой трансфера Холанда в "Манчестер Сити"

Теги эрлинг холандманчестер ситиюрген клопп

Клопп поделился своей оценкой трансфера Холанда в "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Холанда\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением по поводу перехода норвежского форварда Эрлинга Холанда из "Боруссии" Дортмунд в "Манчестер Сити".

"Он заметно усилит команду. Это хороший игрок. "Сити" никогда не был и не будет командой, которая побеждает благодаря одному игроку. У них особый стиль игры.

Я думаю, Эрлинг внезапно поймет, что забьет много голов, просто подставляя ногу на дальней штанге. Ему это понравится.

Он настоящий зверь. Он пару раз травмировался в "Дортмунде", но когда он в форме, он зверюга. К сожалению, это очень хороший трансфер", – сказал немецкий специалист.

Также не пропустите: Хамес высказался о возможном возвращении в Европу. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Президент УЕФА допустил исключение "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" из еврокубков

Президент УЕФА допустил исключение "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" из еврокубков

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов