Клопп поделился ожиданиями от матча "Ливерпуля" с "Манчестер Сити"

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча его команды с "Манчестер Сити".

По словам немецкого тренера, для него каждый матч как вызов.

"Если ты закрываешь "Ман Сити" здесь, они будут там. Если закрываешь эту брешь, то открываешь другую. Так что это всегда вызов. Дело не в том, что мы теперь чувствуем себя по-другому или что-то в этом роде. Это все еще домашняя игра, это "Энфилд". Это мы против "Ман Сити".

Да, на данный момент они, безусловно, лучшая футбольная команда в мире. Но мы все равно попробуем, зная, что нет никаких гарантий. Нам поможет полный "Энфилд", и мы постараемся это использовать», – сказал он.

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