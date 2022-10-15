Клопп поделился ожиданиями от матча "Ливерпуля" с "Манчестер Сити"
Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча его команды с "Манчестер Сити".
По словам немецкого тренера, для него каждый матч как вызов.
"Если ты закрываешь "Ман Сити" здесь, они будут там. Если закрываешь эту брешь, то открываешь другую. Так что это всегда вызов. Дело не в том, что мы теперь чувствуем себя по-другому или что-то в этом роде. Это все еще домашняя игра, это "Энфилд". Это мы против "Ман Сити".
Да, на данный момент они, безусловно, лучшая футбольная команда в мире. Но мы все равно попробуем, зная, что нет никаких гарантий. Нам поможет полный "Энфилд", и мы постараемся это использовать», – сказал он.
Не пропустите: Ван Дейк знает, как остановить Холанда. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Роналду может перейти в "Барселону"
-
Холанд рассказал о любимом алкогольном напитке
-
Турецкий "Фенербахче" отказался от трансфера известного россиянина
-
Новый наставник "Брайтона" заявил о желании вернуться в Украину
-
Эвра рассказал, как Роналду уничтожили одной фразой
-
Звезда "Реала" рассказал о настрое на матч с "Барселоной"
-
Холанд возглавил рейтинг лучших футболистов, которые не поедут на ЧМ-2022
-
Лапорта поделился мнением о предстоящем "эль классико"
-
Хавбек "Ливерпуля" высказался о своей серьезной травме
-
Месси боится пропустить чемпионат мира из-за травмы
-
Клопп поделился ожиданиями от матча "Ливерпуля" с "Манчестер Сити"
-
Главные новости дня: 14 октября
-
"Лилль" разгромил "Страсбур" в Лиге 1
-
"Реал" нацелился на одного из лидеров "Баварии"
-
"Хоффенхайм" разгромил "Шальке" и ворвался в топ-3 Бундеслиге
-
"Реал Сосьедад" продлил контракт с трансферной целью "Барселоны"
-
Симеоне назвал причину, почему не играет Феликс
-
Бензема может перейти в "Манчестер Юнайтед"
-
"Шахтер" установил новую цену на Мудрика
-
"Манчестер Сити" продлил контракт с главным талантом клуба
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18