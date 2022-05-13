Клопп поделился ожиданиями от финала Кубка Англии против "Челси"

Фото: твиттер "Ливепуля"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от финального матча Кубка Англии против лондонского "Челси".

"Это наш первый финал Кубка Англии, но мы играли в двух финалах Кубка Лиги - один раз проиграли, другой выиграли - так что у нас есть некое ощущение будущей атмосферы.

Грядет масштабная игра, и вы правы: у нас идет финал за финалом, но мы все еще делаем различия. Это настоящий финал, после которого невозможно будет отыграться. Так что да, мы все очень ждем этого", - сказал немецкий специалист.

Финал между "Ливерпулем" и "Челси" состоится в субботу, 14 мая, в 18:45 по московскому времени.

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