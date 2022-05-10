Клопп поделился мнением о борьбе за чемпионство с "Манчестер Сити"
Фото: твиттер "Ливерпуля"\Автор неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о борьбе за чемпионство в АПЛ с "Манчестер Сити".
"Представьте, какой ситуация была бы, если бы "Ливерпуль" не был так близко? Представьте такую ситуацию! Даже интервью были бы скучными: "Какая разница!"
Нужно, чтобы было некоторое воодушевление, чтобы за сохранение места в АПЛ и выход в Лигу чемпионов шла серьезная борьба. Все мы чувствуем напряжение. Нельзя сказать, что его нет.
После матча с "Тоттенхэмом" не было такого, что я подумал: "Отлично!" Но до того, как справиться с эмоциями, ты сталкиваешься с 20 камерами. Это и сделал Пеп. Чтобы я ни сказал на прошлой пресс-конференции, Гвардиола, вероятно, подумал, что должен высказаться таким образом.
Вы гораздо лучше меня знаете, что вся страна не поддерживает "Ливерпуль". Ничто из того, что сказал Пеп, не изменит нашу ситуацию. Все в полном порядке", – сказал немецкий специалист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18