Клопп поделился мнением о борьбе за чемпионство с "Манчестер Сити"

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Клопп поделился мнением о борьбе за чемпионство с "Манчестер Сити"

Фото: твиттер "Ливерпуля"\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о борьбе за чемпионство в АПЛ с "Манчестер Сити".

"Представьте, какой ситуация была бы, если бы "Ливерпуль" не был так близко? Представьте такую ситуацию! Даже интервью были бы скучными: "Какая разница!"

Нужно, чтобы было некоторое воодушевление, чтобы за сохранение места в АПЛ и выход в Лигу чемпионов шла серьезная борьба. Все мы чувствуем напряжение. Нельзя сказать, что его нет.

После матча с "Тоттенхэмом" не было такого, что я подумал: "Отлично!" Но до того, как справиться с эмоциями, ты сталкиваешься с 20 камерами. Это и сделал Пеп. Чтобы я ни сказал на прошлой пресс-конференции, Гвардиола, вероятно, подумал, что должен высказаться таким образом.

Вы гораздо лучше меня знаете, что вся страна не поддерживает "Ливерпуль". Ничто из того, что сказал Пеп, не изменит нашу ситуацию. Все в полном порядке", – сказал немецкий специалист.

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