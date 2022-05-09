Клопп отреагировал на возможный переход Холанда в "Манчестер Сити"

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Клопп отреагировал на возможный переход Холанда в "Манчестер Сити"

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о возможном переходе нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда в "Манчестер Сити".

"Манчестер Сити" точно не станет слабее с переходом Холанда. Подобный трансфер выводит все на новый уровень", - приводит слова Клоппа Metro.

Ранее сообщалось, что 21-летний Холанд уже прошел медицинское обследование в "Манчестер Сити". Сумма трансфера составит порядка 60 миллионов евро.

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