Клопп отреагировал на слухи о возможном переходе Мане в "Баварию"

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Клопп отреагировал на слухи о возможном переходе Мане в "Баварию"

Фото: твиттер Садио Мане/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о возможном переходе сенегальского нападающего Садио Мане в мюнхенскую "Баварию".

"Мане в данный момент находится в лучшей форме в его жизни. Я с удовольствием наблюдаю за его игрой. Мне нечего сказать насчет слухов про "Баварию". Он полностью сосредоточен на финале Лиги чемпионов. Впрочем, в моей карьере не впервой возникает интерес "Баварии" к моим игрокам накануне важного матча. Где бы Мане не оказался в следующем сезоне, он будет играть прекрасно", - приводит слова Клоппа журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

В нынешнем сезоне 30-летний Мане провел за "Ливерпуль" 50 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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