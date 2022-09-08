Клопп оценил вероятность своего увольнения после разгрома от "Наполи"

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о том, ждет ли он увольнения после поражения от "Наполи" (1:4) в Лиге чемпионов.

Напомним, что днем ранее в отставку был отправлен главный тренер "Челси" Томас Тухель, команда которого проиграла загребскому "Динамо" (0:1).

"Не особо волнуюсь. У нас достаточно спокойные владельцы, они ожидают, что в этой ситуации разберусь я, а не кто-то другой", – ответил Клопп.

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