Клопп оценил шансы "Ливерпуля" на чемпионство в следующем сезоне

Фото: твиттер Юргена Клоппа/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил уверенность, что его команда способна стать чемпионом Англии в следующем сезоне.

"Я уверен, что у нас есть все шансы на чемпионство. Конечно, заранее ничего нельзя предсказать, но у нас есть команда с высоким уровнем мастерства. Безусловно, для выигрыша трофеи нужна удача, но в первую очередь необходима стабильность. Я не сомневаюсь в нашем составе. Да, ушли некоторые футболисты, но мы совершили трансферы, и это пойдет на пользу команде. Я с нетерпением жду новый сезон", - приводятся слова Клоппа на официальном сайте английского клуба.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" занял второе место в Премьер-лиге, отставав от "Манчестер Сити" на одно очко.

В летнее трансферное окно "Ливерпуль" купил нападающего Дарвина Нуньеса ("Бенфика", 75 миллионов евро), полузащитника Фабиу Карвалью ("Фулхэм", 5,9) и защитника Кэлвина Рэмзи ("Абердин", 4,9). При этом клуб покинули форварды Садио Мане ("Бавария", 32), Такуми Минамино ("Монако", 15) и Дивок Ориги ("Милан", бесплатно), полузащитники Марко Груйич ("Порту", 9), Бен Вудберн ("Престон", бесплатно) и Шэй Оджо (свободный агент, бесплатно), а также вратарь Лорис Кариус (свободный агент, бесплатно).

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