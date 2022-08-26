Клопп оценил результаты жеребьевки Лиги чемпионов
Фото: твиттер Юргена Клоппа/Автор неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для своей команды.
Напомним, что англичане сыграют в группе С с "Аяксом", "Наполи" и "Рейнджерс".
"Все клубы в нашей группе классные, у всех своя история, шансы есть у всех. Мне нравится, что они есть и у нас, так что это вызов для нас, и мы будем ждать матчей.
В этом году групповой этап должен закончиться раньше, чем обычно, мы должны быть готовы не только к уровню, но и к другим требованиям, другому ритму", — сказал наставник.
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