Клопп оценил решение судьи удалить Нуньеса

Теги ливерпульюрген клоппкристал пэласдарвин нуньес

Клопп оценил решение судьи удалить Нуньеса

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался про удаление Дарвина Нуньеса в матче чемпионата Англии "Кристал Пэлас".

"Начало матча получилось действительно хорошим. Именно так мы и хотели, проявляли большое желание. Все было при нас. Однако в некоторых ситуациях просто не везло.

План "Кристал Пэлас" на этот матч состоял в том, чтобы играть в пять защитников, находиться за линией мяча и быстро переходить в контратаки. Со скоростным Уилфридом Заа было сложно справляться.

Второй тайм начался позитивно, но красная карточка – это нокдаун. Безусловно, красная карточка была, Дарвина спровоцировали. Он не должен так себя вести.

Но нам удалось сравнять счет спустя четыре минуты после этого. Находясь вдесятером, мы приложили огромные усилия. Поэтому сейчас я ощущаю гордость", – заявил Клопп.

Не пропустите: "Ливерпуль" не смог купить таланта "Боруссии" Дортмунд. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Турции

Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Турции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов