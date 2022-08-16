Клопп оценил решение судьи удалить Нуньеса
Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался про удаление Дарвина Нуньеса в матче чемпионата Англии "Кристал Пэлас".
"Начало матча получилось действительно хорошим. Именно так мы и хотели, проявляли большое желание. Все было при нас. Однако в некоторых ситуациях просто не везло.
План "Кристал Пэлас" на этот матч состоял в том, чтобы играть в пять защитников, находиться за линией мяча и быстро переходить в контратаки. Со скоростным Уилфридом Заа было сложно справляться.
Второй тайм начался позитивно, но красная карточка – это нокдаун. Безусловно, красная карточка была, Дарвина спровоцировали. Он не должен так себя вести.
Но нам удалось сравнять счет спустя четыре минуты после этого. Находясь вдесятером, мы приложили огромные усилия. Поэтому сейчас я ощущаю гордость", – заявил Клопп.
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|Лестер Сити
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|27
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|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
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|27
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|Арсенал Лондон
|27
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|27
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|Эвертон
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
|27
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|Норвич Сити
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