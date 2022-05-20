Клопп объявил об уходе Ориги

Фото: твиттер Ориги\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал об уходе из клуба бельгийского нападающего Дивока Ориги.

"Я ожидаю, что с Дивоком попрощаются по-особенному. Для меня он всегда будет легендой "Ливерпуля", и мне было очень приятно работать с ним.

Он один из самых важных игроков, которые у меня когда-либо были. Куда бы он ни пошел, он добьется успеха, 100 процентов.

Будет тяжело, когда он уйдет. Без сомнения, он легенда "Ливерпуля", – сказал немецкий специалист.

Ранее сообщалось, что Ориги близок к переходу в "Милан" на правах свободного агента.

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