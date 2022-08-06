Клопп недоволен расписанием АПЛ

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп максимально недоволен расписанием нового сезона английской Премьер лиги.

В частности, ему непонятно, как смогут восстановиться футболисты, которые принимают участие в чемпионате мира.

"Календарь очень насыщенный. Когда я начинаю говорить об этом, я очень злюсь. Главная проблема в том, что, хотя все знают, что это неправильно, никто не говорит об этом достаточно часто, чтобы это изменить. Что-то должно измениться. Вы не можете круглый год смотреть за игрой первоклассных футболистов и восхищаться ими, должны быть перерывы.

Это как с климатом. Мы все знаем, что он должен измениться, но никто не говорит, что лично мы должны делать для этого. Почему бы нам не поговорить об этом и не составить календарь должным образом? Дамы и господа, ФИФА, Премьер-лига, ФА, — начните разговаривать друг с другом. Этот чемпионат мира будет проходить в очень неподходящий момент", — приводит слова Клоппа Mirror.

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