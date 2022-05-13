Клопп недоволен Лигой Наций

Фото: твиттер "Ливерпуля"\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением по поводу Лиги Наций УЕФА.

"Лига наций – одна из самых смехотворных идей в мировом футболе.

Игроки проводят более 70 матчей, но продолжают выходить на поле в Лиге наций когда сезон уже закончился. Четыре, пять, шесть матчей за сборную", – сказал немецкий специалист.

Напомним, что 28 мая "Ливерпуль" Клопп сыграет в финале Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".

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