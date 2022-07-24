Клопп назвал цели "Ливерпуля" на следующий сезон
Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, какие цели он ставит перед командой перед предстоящим сезоном.
"Наши цели не меняются. Главной задачей является попадание в Лигу чемпионов. Сейчас это довольно непростая задача. Если вы достигаете этой цели, то начинаете бороться за титул. Но в течение большей части сезона вы боретесь за попадание в топ-4. Не знаю, кто будет бороться за трофей. Сейчас все выглядит так, что "Манчестер Сити" вновь станет чемпионом. Если бы мы однажды не прервали их серию, то у них было бы 5 или 6 чемпионских титулов подряд. Это невероятно", - приводит слова Клоппа Sky Sports.
Напомним, что в прошлом сезоне "Ливерпуль" занял второе место в чемпионате Англии, проиграл в финале Лиги чемпионов, а также стал обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18