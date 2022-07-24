Клопп назвал цели "Ливерпуля" на следующий сезон

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Клопп назвал цели "Ливерпуля" на следующий сезон

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, какие цели он ставит перед командой перед предстоящим сезоном.

"Наши цели не меняются. Главной задачей является попадание в Лигу чемпионов. Сейчас это довольно непростая задача. Если вы достигаете этой цели, то начинаете бороться за титул. Но в течение большей части сезона вы боретесь за попадание в топ-4. Не знаю, кто будет бороться за трофей. Сейчас все выглядит так, что "Манчестер Сити" вновь станет чемпионом. Если бы мы однажды не прервали их серию, то у них было бы 5 или 6 чемпионских титулов подряд. Это невероятно", - приводит слова Клоппа Sky Sports.

Напомним, что в прошлом сезоне "Ливерпуль" занял второе место в чемпионате Англии, проиграл в финале Лиги чемпионов, а также стал обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги.

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