Клопп и Гвардиола поборются за звание лучшего тренера сезона в АПЛ

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Клопп и Гвардиола поборются за звание лучшего тренера сезона в АПЛ

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Пресс-служба английской Премьер-лиги на официальном сайте огласила список претендентов на звание лучшего тренера турнира по итогам сезона.

На награду претендуют: Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Патрик Виейра ("Кристал Пэлас"), Эдди Хау ("Ньюкасл") и Томас Франк ("Брентфорд").

Напомним, что "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" продолжают борьбу за чемпионство. За два тура до окончания "горожане" опережают мерсисайдцев на три очка.

Не пропустите: Названы претенденты на звание лучшего игрока сезона в АПЛ. | https://dailysports.net
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