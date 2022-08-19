Клинсман назвал двух главных фаворитов ЧМ-2022

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Клинсман назвал двух главных фаворитов ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборной Германии Юрген Клинсман рассказал о том, кто является фаворитом предстоящего ЧМ-2022 в Катаре.

По словам наставника, в данный момент Аргентина и Бразилия имеют наибольшие шансы на трофей.

"Это команды, которые очень мотивированы и жаждут добиться успеха в Катаре. Следом за ними, очевидно, идут Англия, Испания, Франция, Германия и Португалия. Но, без сомнения, им будет очень сложно обыграть южноамериканцев. Мне кажется, что Аргентина должна была выиграть пару последних чемпионатов мира. Возможно, это произойдёт в Катаре", - сказал он.

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