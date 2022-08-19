Клинсман назвал двух главных фаворитов ЧМ-2022
Бывший главный тренер сборной Германии Юрген Клинсман рассказал о том, кто является фаворитом предстоящего ЧМ-2022 в Катаре.
По словам наставника, в данный момент Аргентина и Бразилия имеют наибольшие шансы на трофей.
"Это команды, которые очень мотивированы и жаждут добиться успеха в Катаре. Следом за ними, очевидно, идут Англия, Испания, Франция, Германия и Португалия. Но, без сомнения, им будет очень сложно обыграть южноамериканцев. Мне кажется, что Аргентина должна была выиграть пару последних чемпионатов мира. Возможно, это произойдёт в Катаре", - сказал он.
Читайте: Перед стартом ЧМ-2022 в Катаре установят памятник Зидану | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Дзюба успешно прошел медосмотр в "Адана Демирспор"
-
Мбаппе попросил убрать из "ПСЖ" "аргентинскую республику"
-
Анчелотти не хочет отпускать Каземиро в "МЮ"
-
Хавбек "Динамо" Моро может покинуть клуб
-
Клинсман назвал двух главных фаворитов ЧМ-2022
-
Каземиро будет получать в "МЮ" 413 тысяч евро в неделю
-
Защитник "ПСЖ" может перейти в "Барселону"
-
Клуб Миранчука подписал защитника "Аякса"
-
Киевское "Динамо" сменило город проведения матчей еврокубков
-
Ривалдо шокирован стартом "Манчестер Юнайтед"
-
У Левандовски украли часы за 70 тысяч евро
-
"Барселона" в шаге от подписания защитника "Вильярреала"
-
Марсело может оказаться в чемпионате Франции
-
Капелло оценил возможности дуэта Дзюбы и Балотелли в турецком клубе
-
Роналду сравнили с "тухлым яйцом"
-
Дзюба высказался о подписании контракта с новым клубом
-
Главные новости дня: 18 августа
-
Феерия "Ференцвароша" Черчесова, успех "Фенербахче": результаты квалификации Лиги Европы 18 августа
-
"Челси" хочет перехватить Каземиро у "МЮ"
-
"Марсель" может усилиться защитником "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3