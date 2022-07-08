Клаудиньо рассказал, готов ли покинуть "Зенит"

Фото: твиттер Клаудиньо\Автор неизвестен

Хавбек "Зенита" Клаудиньо пока не думает о смене клуба.

По словам бразильского футболиста, он намерен выполнить условия контракта до конца.

"Единственное — отпуска всегда немного не хватает, и всегда хочется чуть побольше побыть с семьей. Но это другая история. В плане моих футбольных обязанностей не было ничего, что бы меня остановило", - сказал он.

Также футболист отметил, что если вдруг поступит какое-то предложение, которое будет выгодным для клуба и для него, то клуб сам решит, что с этим делать.

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