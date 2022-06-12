Кипр упустил победу над Северной Ирландией в Лиге наций

Фото: твиттер сборной Кипра/Автор неизвестен

В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций сборная Кипра на выезде сыграла вничью со сборной Северной Ирландии со счетом 2:2.

В составе гостей дубль сделал Андроникос Какулис. У хозяев отличились Пэдди Макнейр и Джонни Эванс.

Северная Ирландия – Кипр - 2:2 (0:1)

Голы: Какулис, 32 - 0:1, Какулис, 51 - 0:2, Макнейр, 72 - 1:2, Эванс, 90+4 - 2:2

Северная Ирландия: Карсон, Спенсер (Брэдли, 69), Эванс, Бэллард, Браун, Чарльз (Томпсон, 59), Макменамин (Макгинн, 69), Дэвис, Макнейр, Лэйвери (Уайт, 58), Лаферти (Чарльз, 69).

Кипр: Христодулу, Лайфис (Иоанну, 69), Артиматас, Гогич, Кирьяку, Панайоту, Христофи, Кастанос, Ционис (Папулис, 58), Питтас (Панайоту, 46), Какулис (Кателарис, 78).

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