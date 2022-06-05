Кимпембе высказался о своем будущем в ПСЖ

Фото: твиттер Преснеля Кимпембе/Автор неизвестен

Защитник "Пари Сен-Жермен" Преснель Кимпембе заявил, что он надеется продлить контракт с клубом.

"Я люблю ПСЖ. Сейчас наступает самый главный момент в моей карьере. Я буду обсуждать с клубом новый контракт", - приводит слова Кимпембе журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

26-летний Кимпембе в минувшем сезоне провел за ПСЖ 41 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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